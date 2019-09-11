Увеличилось количество пострадавших в Кербале

По меньшей мере 31 человек погибло еще 102 получили ранения в результате давки у мечети в священном иракском городе Кербала. Трагедия произошла в 100 км к юго-западу от Багдада во время празднования шиитского праздника Ашуру - день поминовения мучеников.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, местные власти сообщают что давка началась у одного из входов в мавзолей Имама Хусейна после того, как несколько человек споткнулись и упали. "Идущая сзади толпа продолжило движение, кто-то при этом пытался повернуть к другой двери, и люди начали просто падать друг на друга"- пояснил представитель Совета провинции Зухейр Ахмед.

Первоначально сообщалось, что инцидент произошел из-за обрушения пешеходного моста при большом числе людей. Позже данная версия была опровергнута.