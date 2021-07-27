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Увеличилось число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае

Увеличилось число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной провинции Хэнань возросло до 71.
Другие страны
27 июля 2021 г. 13:39
Увеличилось число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае

Число погибших в результате вызванных сильными ливнями наводнений в центральной провинции Хэнань возросло до 71.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на пресс-конференции сообщили местные власти.

Накануне сообщалось о 69 погибших и пяти пропавших без вести. За минувшие сутки спасатели обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате затопления поезда в тоннеле метро административного центра провинции - городе Чжэнчжоу, которое произошло во вторник на прошлой неделе. Ранее власти сообщали, что в результате затопления состава погибли 12 человек, еще пять пострадали.

По данным на 27 июля, ущерб от наводнений в разной степени понесли 13,32 млн местных жителей, пострадало свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщали ранее власти, наводнения разрушили 10 тыс. построек, сильно повредили более 22 тыс. Прямой экономический ущерб провинции от наводнений превысил 13,9 млрд юаней (около 2,15 млрд долларов США).

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