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Увеличилось число погибших в результате обрушения жилого дома в Майами

Увеличилось число погибших в результате обрушения жилого дома в Майами Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще семь тел погибших, общее число жертв достигло 86.
Другие страны
10 июля 2021 г. 19:59
Увеличилось число погибших в результате обрушения жилого дома в Майами

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще семь тел погибших, общее число жертв достигло 86.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого ведется на странице округа в Facebook.

"Мы извлекли [из-под обломков] тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 86", - сказала она. Кава добавила, что судьба 43 человек остается неизвестной.

Напомним, что многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.

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