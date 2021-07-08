О нас
Report Georgia
Аудио новости

Увеличилось число погибших при обрушении здания во Флориде

Увеличилось число погибших при обрушении здания во Флориде Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тела еще восьми человек.
Другие страны
8 июля 2021 г. 08:28
Увеличилось число погибших при обрушении здания во Флориде

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тела еще восьми человек.

Как передает Report, об этом в среду сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов.

Трансляция ведется на странице округа в Facebook.

"В течение дня спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще восьми человек, - отметила она. - Таким образом число жертв составляет теперь 54". По словам Кавы, судьба 86 человек до сих пор остается неизвестной.

Напомним, что многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под обломков здания удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
6 июля 2021 г. 17:33
В Шуше открылась выставка картин
В Шуше открылась выставка картин
6 июля 2021 г. 15:46
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
6 июля 2021 г. 15:23
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
6 июля 2021 г. 13:41
На ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший
ФотоНа ирано-азербайджанской границе произошел вооруженный инцидент, есть погибший
6 июля 2021 г. 13:26
В Грузии еще 1 407 человек заразились коронавирусом
В Грузии еще 1 407 человек заразились коронавирусом
6 июля 2021 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi