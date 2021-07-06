Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Спасатели во Флориде извлекли из-под обломков обрушившегося дома еще четыре тела.
Как передает Report со ссылкой на
Таким образом, общее количество подтвержденных смертей достигло 32.
Отмечается, что работа спасателей осложняется в связи с угрозой тропического шторма "Эльза".
"Мы по-прежнему сосредоточены на нашей основной миссии... найти как можно больше людей", - сказала Кава.
Многоэтажка в Серфсайде обрушилась в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось о 28 жертвах.
Президент США Джо Байден объявил во Флориде режим ЧС. Власти Майами выясняют причины случившегося c домом у береговой линии.