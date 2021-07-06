Увеличилось число погибших при обрушении дома во Флориде

Спасатели во Флориде извлекли из-под обломков обрушившегося дома еще четыре тела.

Спасатели во Флориде извлекли из-под обломков обрушившегося дома еще четыре тела.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press , об этом заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

Таким образом, общее количество подтвержденных смертей достигло 32.

Отмечается, что работа спасателей осложняется в связи с угрозой тропического шторма "Эльза".

"Мы по-прежнему сосредоточены на нашей основной миссии... найти как можно больше людей", - сказала Кава.

Многоэтажка в Серфсайде обрушилась в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось о 28 жертвах.

Президент США Джо Байден объявил во Флориде режим ЧС. Власти Майами выясняют причины случившегося c домом у береговой линии.