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Увеличилось число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах

Увеличилось число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах Число погибших в результате падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо возросло до 52
Другие страны
5 июля 2021 г. 17:06
Увеличилось число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах

Число погибших в результате падения самолета ВВС Филиппин на острове Холо возросло до 52. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь ВС республики Эдгард Аревало.

"Еще двое [военных] умерли сегодня, общее количество увеличилось с 47 до 49", - приводит его слова издание Manila Bulletin. Таким образом, общее число погибших в результате крушения самолета составило 52, включая трех гражданских. Также до 51 возросло количество пострадавших, среди которых четверо гражданских, находившихся на земле в момент падения воздушного судна.

4 июля самолет ВВС Филиппин C-130 Hercules разбился во время приземления в аэропорту в юго-западной провинции Сулу. Он перевозил 96 военных. Согласно предварительной версии, С-130 пролетел взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.

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