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Увеличилось число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин

Увеличилось число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин Число погибших в результате крушения военного самолета на острове Холо на Филиппинах достигло 47.
Другие страны
5 июля 2021 г. 05:56
Увеличилось число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин

Число погибших в результате крушения военного самолета на острове Холо на Филиппинах достигло 47.

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана.

По его данным, 49 военнослужащих пострадали. В настоящее время обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры.

Напомним, что самолет ВВС Филиппин С-130 разбился в воскресенье в районе архипелага Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных из города Кагаян-де-Оро. Они направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. По информации ВВС республики, во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.

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Версия на азербайджанском языке Filippində təyyarə qəzasında ölənlərin sayı artıb

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