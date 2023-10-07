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Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову

Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову Обнародована последняя статистика погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харьковской области Украины за последние 2 дня.
Другие страны
7 октября 2023 г. 11:52
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову

Обнародованы последние данные по погибшим и раненым в результате ракетных ударов по Харьковской области Украины со стороны России 5-6 октября.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report глава военной администрации области Олег Синегубов, число погибших среди мирных жителей в результате ракетного обстрела 5 октября по селу Гроза Купянского района достигло 52 человек.

"50 человек погибли при ударе, 2 скончались после полученных ранений, 6 человек находятся с ранениями в больнице", - сказал он.

По его словам, в результате вчерашнего ракетного удара, нанесенного Россией по центру Харькова 2 человека погибли и 30 получили ранения.

"Один из погибших - 10-летний мальчик, ранен 11-месячный ребенок. Всего от ракетных ударов разрушено 88 жилых домов, 61 автомобиль мирных жителей", - добавил Синегубов.

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Версия на английском языке Death toll from Russian Iskander missile attack on Ukraine's Hroze village reached 52 – Governor 
Версия на азербайджанском языке Xarkova raket hücumlarının nəticələri açıqlanıb

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