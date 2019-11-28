​Утверждение новой Еврокомиссии полностью завершилось

Процедура утверждения нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен полностью завершена, он будет работать с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета, распространенном в Брюсселе в четверг.

"Европейский союз сегодня назначил письменной процедурой новый состав Еврокомиссии на период с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года, что стало возможным после согласия Европейского парламента утвердить полный состав Еврокомиссии 27 ноября 2019 года", - говорится в заявлении.