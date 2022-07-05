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Утвержден план восстановления Украины

Утвержден план восстановления Украины Международная конференция по восстановлению Украины состоялась сегодня в Лугано, Швейцария.
Другие страны
5 июля 2022 г. 15:12
Утвержден план восстановления Украины

Международная конференция по восстановлению Украины состоялась в Лугано, Швейцария.

Как сообщает Report, об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что на встрече был утвержден план восстановления Украины: «Главы государств и правительств, министры и представители высокого уровня пообещали поддерживать Украину до полного восстановления страны. Украина будет перестраиваться вместе с партнерами. Об этом говорится в итоговой декларации конференции. На конференции также были утверждены основные принципы плана восстановления. Благодарим наших партнеров за поддержку!», — подчеркнул глава правительства.

План восстановления Украины оценивается на сегодняшний день в 750 миллиардов долларов, основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано накануне.

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