Утвержден план восстановления Украины

Международная конференция по восстановлению Украины состоялась сегодня в Лугано, Швейцария.

Международная конференция по восстановлению Украины состоялась в Лугано, Швейцария.

Как сообщает Report, об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что на встрече был утвержден план восстановления Украины: «Главы государств и правительств, министры и представители высокого уровня пообещали поддерживать Украину до полного восстановления страны. Украина будет перестраиваться вместе с партнерами. Об этом говорится в итоговой декларации конференции. На конференции также были утверждены основные принципы плана восстановления. Благодарим наших партнеров за поддержку!», — подчеркнул глава правительства.

План восстановления Украины оценивается на сегодняшний день в 750 миллиардов долларов, основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано накануне.