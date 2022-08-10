Утвержден новый состав правительства Японии

Новый список министров зачитал на специальной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, который также продолжит исполнять свои обязанности.

Новый список министров зачитал на специальной пресс-конференции генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, который также продолжит исполнять свои обязанности.

Об этом передает Report cо ссылкой на ТАСС.

"Главой МИД остается Ёсимаса Хаяси", - сказал он. Свои портфели в правительстве также сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Тэцуо Сайто, а также министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, который по совместительству занимает недавно созданную должность ответственного за продвижение стартапов и возглавляет штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Новым министром экономики, торговли и промышленности назначен Ясутоси Нисимура, который в прошлом году был министром по восстановлению экономики и отвечал за меры по борьбе с коронавирусом.

А Ясукадзу Хамада стал министром обороны.

08.52

Правительство Японии в среду, 10 августа, в полном составе ушло в отставку.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Kyodo.

Специальное заседание кабмина страны началось в 11:30 по местному времени (06:30, бакинское время). Ожидается, что в скором времени будет известно о новом составе японского правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

Изначально перестановки в кабинете министров должны были пройти в начале сентября, но Кисида решил провести их сейчас в связи с планами ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», необходимостью принятия мер из-за подорожания продовольствия и топлива, а также с целью подготовки к сессии парламента.

Напомним, что этот состав правительства Японии был сформирован 4 октября 2021 года, когда Кисида занял пост премьера.