Утвержден новый президент ЮАР

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Парламент Южной Африки поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамафозы на пост президента страны, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Ожидается, что уже завтра новый глава государства выступит с посланием к нации.

Рамафозе 65 лет, он окончил юридический факультет в университете Лимпопо.

В 2014 году Рамафоза стал заместителем президента ЮАР, в декабре прошлого года стал председателем АНК.

Джейкоб Зума объявил об отставке с поста президента Южной Африки накануне в телевизионном обращении к нации.