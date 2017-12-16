Утвержден экипаж космического корабля "Союз", который отправится к МКС

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Госкомиссия на космодроме "Байконур" утвердила основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-07", которому в воскресенье предстоит отправиться к Международной космической станции (МКС), сообщает Report со ссылкой на Interfax.

В составе основного экипажа МКС-54/55 утверждены: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Дублирующего - космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Джанетт Эппс и астронавт ESA Александр Герст.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" установлена на стартовой площадке космодрома "Байконур".

Центр управления полетами (ЦУП) завершил плановые работы по подготовке к выведению корабля на околоземную и последующей стыковке с МКС.

Запуск корабля "Союз МС-07" с экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 17 декабря.

Стыковка корабля со станцией запланирована на 19 декабря.

14 декабря на Землю вернулась 53-я экспедиция Международной космической станции.