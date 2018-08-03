Утилизация первого списанного атомного авианосца ВМС США обойдется в 1 млрд долларов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Утилизация первого списанного атомного авианосца ВМС США Enterprise обойдется в сумму около 1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая оценка приводится в докладе Главного контрольного управления США (ГКУ, контрольно-ревизионный орган американского Конгресса).

Доклад должен помочь ВМС США проанализировать различные варианты утилизации корабля, прослужившего военному флоту страны более 50 лет.

"Расходы ВМС по демонтажу и утилизации атомного авианосца, носившего название Enterprise, возможно, превысят 1 млрд долларов", - говорится в 56-страничном отчете ГКУ.

В нем отмечается, что предстоящие работы "создадут прецеденты и определят меры надзора, которые, возможно, будут учитываться в будущем при принятии решений о демонтаже авианосцев". В докладе, в частности, указывается, что в бюджете ВМС недостаточно прописаны меры контроля и информирования о реализации столь масштабного и дорогостоящего проекта.

Отметим, что Enterprise был окончательно выведен из состава ВМС США в феврале 2017 года. Церемония прощания с кораблем прошла 3 февраля в месте его базирования - городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния).

По длине корпуса - 342 метра - этот корабль был крупнейшим в мире, он был спущен на воду в 1961 году и прослужил дольше любого другого авианосца, пройдя в общей сложности свыше 1 млн морских миль. Название Enterprise, как объявлено, перейдет к новому авианосцу класса Gerald Ford.