​Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Утечка обнаружена на платформе P-25 на нефтяном месторождении Альбакора в бассейне Кампос в 110 км от побережья юго-восточного штата Рио-де-Жанейро. По данным компании, объем вытекшей нефти составил 941 л.

В связи с произошедшим добыча нефти на платформе временно приостановлена. Petrobras приступила к проведению очистных работ. Компания направила на место происшествия суда с диспергентами (веществами, ускоряющими рассеивание нефтяных пятен) для ликвидации последствий загрязнения.

О причинах утечки и сроках возобновления добычи не сообщается. Компания уведомила о происшествии регулирующие органы.