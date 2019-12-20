​Устроивший стрельбу в доме престарелых в Род-Айленде покончил с собой

Человек, открывший стрельбу в доме престарелых в американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд), покончил с собой. Как передает Report,

об этом сообщила газета The Boston Globe со ссылкой на начальника городской полиции Шона Лейси.

По его словам, звонок о стрельбе на территории трехэтажного жилого комплекса, предназначенного для престарелых, поступил в 10:32 по времени восточного побережья США (19:32 – бакинское время). Наряд полиции прибыл на место через три минуты и установил, что огнестрельные ранения получили три женщины - 47, 38 и 67 лет соответственно. Две из них являлись сотрудницами комплекса, третья - постояльцем. Одна из потерпевших умерла от ранений, остальные госпитализированы.

Полиция в предварительном порядке установила, что стрелял 66-летний постоялец комплекса. Он совершил самоубийство, был обнаружен мертвым в своей комнате. Мотивы преступления выясняются.