Устроивший теракт в Новом Орлеане служил в ВС США

Шамсуд-Дин Джаббар, въехавший на пикапе в новогоднюю ночь в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана, ранее проходил службу в американской армии.

Шамсуд-Дин Джаббар, въехавший на пикапе в новогоднюю ночь в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана, ранее проходил службу в американской армии.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщила помощник специального агента ФБР Алефиа Дункан.

"Могу сказать, что он был ветераном армии. Мы полагаем, что его отправили в отставку, мы пока работаем над выяснением всей информации по этой теме", - сказал она на пресс-конференции.

Дункан не уточнила, сколько лет Джаббар отслужил в рядах ВС США и по какой причине он был отправлен в отставку.

Официальный представитель армейской пресс-службы уточнил, что Шамсуд-Дин Джаббар служил специалистом по кадрам и по информационным технологиям на действительной военной службе с марта 2007 года по январь 2015 года, один раз был направлен в Афганистан с февраля 2009 года по январь 2010 года. После ухода с действительной службы в январе 2015 года Джаббар был в резерве до июля 2020 года.

Согласно данным армии, он завершил службу в звании штаб-сержанта.

До вступления в армию Джаббар также отслужил один месяц в ВМС США. Представитель ВМС подтвердил CNN, что он поступил на службу в августе 2004 года и был уволен месяц спустя.