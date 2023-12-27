Устроивший стрельбу в вузе в Праге оставил признание в убийстве младенца и его отца

Полиция нашла письмо студента, устроившего 21 декабря стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в котором он признался, что 15 декабря убил в Клановицком лесу 32-летнего мужчину и его 2-месячного ребенка.

Полиция нашла письмо студента, устроившего 21 декабря стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, в котором он признался, что 15 декабря убил в Клановицком лесу 32-летнего мужчину и его 2-месячного ребенка.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Данек сказал, что было найдено письмо, которое убийца оставил перед тем, как устроил стрельбу на факультете: "В нем он признался, что совершил убийство в Клановицком лесу".

Баллистическая экспертиза продемонстрировала ранее совпадение оружия, примененного в Клановицком лесу, с оружием, найденным в доме, где жил устроивший стрельбу в университете.

В Клановицком лесу днем 15 декабря были убиты из огнестрельного оружия вышедший на прогулку мужчина, который вез в коляске двухмесячную дочь.