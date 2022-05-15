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Устроившему стрельбу в супермаркете США грозит пожизненное заключение

Устроившему стрельбу в супермаркете США грозит пожизненное заключение Устроившему стрельбу в супермаркете американского города Буффало (штат Нью-Йорк) предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
Другие страны
15 мая 2022 г. 05:21
Устроившему стрельбу в супермаркете США грозит пожизненное заключение

Устроившему стрельбу в супермаркете американского города Буффало (штат Нью-Йорк) предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил окружной прокурор Джон Флинн.

"Этому лицу предъявлено обвинение в убийстве первой степени, что является самым строгим обвинением в убийстве в штате Нью-Йорк и влечет за собой пожизненное заключение без права на досрочное освобождение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что стрельба в США, где погибли 10 человек, могла произойти на почве расизма. Об этом заявил один из чиновников города Буффало.

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