Устроитель серии взрывов в Техасе признан террористом

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Американец Марк Энтони Кондитт, устроивший серию взрывов в штате Техас и покончивший с собой при задержании, признан террористом.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг шеф полиции города Остин Брайан Мэнли на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

"Сейчас на основании всего того, что он (Кондитт) сотворил в нашем сообществе, я с уверенностью и обоснованно заявляю, что это был террорист", - подчеркнул Мэнли.

Он пояснил, что в начале расследования власти крайне осторожно выбирали слова, описывая сделанное молодым человеком. Это обусловлено особенностями законов США, которые называют преступный акт терроризмом только при наличии политического мотива. По словам шефа полиции, в аудиозаписи длительностью 28 минут, изъятой из смартфона Кондитта, не содержалось ничего, указывающего на террор или ненависть.

"Это, скорее, был вопль ущербного молодого человека о тех трудностях в жизни, которые довели его до отчаяния", - добавил Мэнли.