Установлены личности двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Казахстанские правоохранители установили личности двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена.

Как передает Report, об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Республики Казахстан.

— Один подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию, — приводит издание слова представителя ведомства.

Денис Тен скончался в четверг, 19 июля, после полученного ножевого ранения. По предварительной информации, на фигуриста напали автоворы. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.