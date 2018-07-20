 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Установлены личности двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Казахстанские правоохранители установили личности двух подозреваемых в убийстве фигуриста Дениса Тена.

    Как передает Report, об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Республики Казахстан.

    — Один подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию, — приводит издание слова представителя ведомства.

    Денис Тен скончался в четверг, 19 июля, после полученного ножевого ранения. По предварительной информации, на фигуриста напали автоворы. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, но спасти не смогли.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi
    Fatal error: Uncaught RedisException: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php:140 Stack trace: #0 /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php(140): session_write_close() #1 [internal function]: CHttpSession->close() #2 {main} thrown in /var/www/report/public_html/api/vendor/yiisoft/yii/framework/web/CHttpSession.php on line 140