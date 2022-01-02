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Установленный под Триумфальной аркой в Париже флаг ЕС сняли после критики политиков

Установленный под Триумфальной аркой в Париже флаг ЕС сняли после критики политиков Флаг Евросоюза, размещенный несколько дней назад под Триумфальной аркой в Париже в связи с началом председательства Франции в Евросоюзе, снят в воскресенье после критики со стороны ряда политиков.
Другие страны
2 января 2022 г. 16:23
Установленный под Триумфальной аркой в Париже флаг ЕС сняли после критики политиков

Флаг Евросоюза, размещенный несколько дней назад под Триумфальной аркой в Париже в связи с началом председательства Франции в Евросоюзе, снят в воскресенье после критики со стороны ряда политиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящий момент под сводами арки не установлен ни европейский, ни французский флаг.

По словам политологов, национальный флаг вывешивается под Триумфальной аркой по наиболее важным поводам. Последний раз, когда Франция председательствовала в Евросоюзе в 2008 году, европейский флаг был установлен рядом с французским.

Установка 31 декабря флага ЕС под Триумфальной аркой вызвала критику во французских политических кругах. В субботу депутат парламента, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен направила жалобу в Государственный совет республики, указав на недопустимость замены французского флага европейским. "Это посягательство на национальный символ нашей страны", - заявила она. "Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европы под сводами Триумфальной арки, над могилой Неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто сражался за Францию", - указала она в своем заявлении.

Напомним, что 1 января Франция на шесть месяцев вступила в обязанности председателя Европейского союза. По этому поводу Эйфелева башня и фасад Елисейского дворца за несколько часов до полуночи временно окрасились в синий цвет.

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Версия на английском языке France removes EU flag from Arc de Triomphe after rightwing anger
Версия на азербайджанском языке Parisdə Zəfər tağının altında ucaldılan Avropa İttifaqının bayrağı götürülüb

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