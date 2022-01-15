О нас
Report Georgia
Аудио новости

Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник Генштаба Индии

Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник Генштаба Индии Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник штаба минобороны Индии генерал Бипин Рават.
Другие страны
15 января 2022 г. 05:22
Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник Генштаба Индии

Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник штаба минобороны Индии генерал Бипин Рават.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Так, непогода стала причиной крушения военного вертолета, в результате которого погибли 13 человек, в том числе начальник Генштаба.

В предварительных результатах, опубликованных Индийским военным судом, говорится, что вертолет разбился 8 декабря 2021 года при неожиданном изменении погоды, из-за которого пилот изменил курс. Отмечается, что смена погоды вынудила его повернуть в сторону облаков: "Это вызвало отклонение пилота от воздуха, в связи с чем вертолет разбился во время пилотируемого полета".

Начальник штаба обороны Индии, генерал Бипин Рават, его жена и еще 11 человек погибли в результате крушения вертолета Ми-17B5 в штате Тамилнад на юге страны.

Военачальник летел из города Сулур, неподалеку от которого находится авиабаза, в находящийся примерно в 80 километрах Веллингтон. Он направлялся в летное училище, чтобы выступить перед студентами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hindistanın Baş Qərargah rəisinin ölümü ilə nəticələnən helikopter qəzasının səbəbi məlum olub

Другие новости из категории

Винные пятницы с британским премьером проводились всю пандемию
"Винные пятницы" с британским премьером проводились всю пандемию
15 января 2022 г. 03:48
В Дании отмечают 50-летие правления королевы Маргрете II
В Дании отмечают 50-летие правления королевы Маргрете II
15 января 2022 г. 02:15
В Танзании из-за засухи умерли более 62 тысяч животных
В Танзании из-за засухи умерли более 62 тысяч животных
15 января 2022 г. 00:42
Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР
Великобритания обеспокоена ракетными запусками КНДР
14 января 2022 г. 23:43
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации
Генсек ООН призвал Россию и США избегать эскалации
14 января 2022 г. 22:44
В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19
В Нидерландах зафиксировали антирекорд по числу заболевших COVID-19
14 января 2022 г. 19:01
Власти Уганды уничтожили 400 тыс. доз вакцины от коронавируса
Власти Уганды уничтожили 400 тыс. доз вакцины от коронавируса
14 января 2022 г. 18:21
В Великобритании на компанию Meta подали иск на 2,3 млрд фунтов
В Великобритании на компанию Meta подали иск на 2,3 млрд фунтов
14 января 2022 г. 17:52
В ЮАР продлили на месяц режим национального бедствия из-за COVID-19
В ЮАР продлили на месяц режим национального бедствия из-за COVID-19
14 января 2022 г. 17:35
Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринки накануне похорон ее супруга
Джонсон извинился перед Елизаветой II за вечеринки накануне похорон ее супруга
14 января 2022 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi