Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник Генштаба Индии

Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник штаба минобороны Индии генерал Бипин Рават.

Установлена ​​причина крушения вертолета, в результате которого погиб начальник штаба минобороны Индии генерал Бипин Рават.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

Так, непогода стала причиной крушения военного вертолета, в результате которого погибли 13 человек, в том числе начальник Генштаба.

В предварительных результатах, опубликованных Индийским военным судом, говорится, что вертолет разбился 8 декабря 2021 года при неожиданном изменении погоды, из-за которого пилот изменил курс. Отмечается, что смена погоды вынудила его повернуть в сторону облаков: "Это вызвало отклонение пилота от воздуха, в связи с чем вертолет разбился во время пилотируемого полета".

Начальник штаба обороны Индии, генерал Бипин Рават, его жена и еще 11 человек погибли в результате крушения вертолета Ми-17B5 в штате Тамилнад на юге страны.

Военачальник летел из города Сулур, неподалеку от которого находится авиабаза, в находящийся примерно в 80 километрах Веллингтон. Он направлялся в летное училище, чтобы выступить перед студентами.