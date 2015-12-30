Установлена личность стрелявших в Дербенте

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Дагестана установили личность открывших огонь по туристам в Дербенте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительной версии, стреляли в людей трое боевиков из дербентской бандгруппы, в том числе и главарь Абутдин Ханмагомедов", - сказал он.

По его словам, та же группа совершила нападение на машину пожарной службы в середине декабря, когда пострадали трое сотрудников МЧС.

Поздно вечером 29 декабря двое неизвестных открыли огонь по группе туристов. 11 человек попали в больницу, один погиб - по некоторым данным, он был сотрудником ФСБ.