Установлена личность погибшего при нападении на Капитолий мужчины

Мужчину, который атаковал Капитолий на автомобиле и погиб в перестрелке, звали Ноа Грин, ему было 25 лет

Мужчину, который атаковал Капитолий на автомобиле и погиб в перестрелке, звали Ноа Грин, ему было 25 лет.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

Отмечается, что недавно он потерял работу из-за проблем со здоровьем.

"Мир, друзья, семья, враги и тому подобное. Честно говоря, последние несколько лет были тяжелыми, а последние несколько месяцев - еще более тяжелыми. Меня подвергли самым большим, невообразимым испытаниям в моей жизни. В настоящее время я безработный, после того как оставил свою работу, частично из-за недугов, но в конечном счете в поисках духовного путешествия", - писал Грин в Facebook в марте.

Согласно информации его страницы в соцсети, мужчина был последователем радикальной исламской группировки.