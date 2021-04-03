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Установлена личность погибшего при нападении на Капитолий мужчины

Установлена личность погибшего при нападении на Капитолий мужчины Мужчину, который атаковал Капитолий на автомобиле и погиб в перестрелке, звали Ноа Грин, ему было 25 лет
Другие страны
3 апреля 2021 г. 05:57
Установлена личность погибшего при нападении на Капитолий мужчины
Ноа Грин

Мужчину, который атаковал Капитолий на автомобиле и погиб в перестрелке, звали Ноа Грин, ему было 25 лет.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

Отмечается, что недавно он потерял работу из-за проблем со здоровьем.

"Мир, друзья, семья, враги и тому подобное. Честно говоря, последние несколько лет были тяжелыми, а последние несколько месяцев - еще более тяжелыми. Меня подвергли самым большим, невообразимым испытаниям в моей жизни. В настоящее время я безработный, после того как оставил свою работу, частично из-за недугов, но в конечном счете в поисках духовного путешествия", - писал Грин в Facebook в марте.

Согласно информации его страницы в соцсети, мужчина был последователем радикальной исламской группировки.

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Версия на азербайджанском языке Kapitolidə polislərə hücum edən kişinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib

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