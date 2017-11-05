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    Установлена личность подозреваемого в нападении на американского сенатора

    Cогласно ордеру на арест, оказавшемуся в распоряжении журналистов издания, стал cосед сенатора Рене Бучер

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность подозреваемого в нападении на американского сенатора-республиканца Рэнда Пола. Им оказался 59-летний сосед политика.

    Как передает Report, об этом сообщает Bowling Green Daily News.

    Нападавшим, согласно ордеру на арест, оказавшемуся в распоряжении журналистов издания, стал 59-летний сосед сенатора Рене Бучер.

    Отмечается, что нападавший ворвался в дом политика и нанёс ему травмы различной степени тяжести.

    Бучер был арестован сотрудниками полиции. По его делу определён залог в размере $5 тыс.

    К настоящему моменту причина конфликта остаётся неизвестной.

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