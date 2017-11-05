Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность подозреваемого в нападении на американского сенатора-республиканца Рэнда Пола. Им оказался 59-летний сосед политика.

Как передает Report, об этом сообщает Bowling Green Daily News.

Нападавшим, согласно ордеру на арест, оказавшемуся в распоряжении журналистов издания, стал 59-летний сосед сенатора Рене Бучер.

Отмечается, что нападавший ворвался в дом политика и нанёс ему травмы различной степени тяжести.

Бучер был арестован сотрудниками полиции. По его делу определён залог в размере $5 тыс.

К настоящему моменту причина конфликта остаётся неизвестной.