О нас
Аудио новости

Установлена ​​личность исполнителя теракта в Израиле

Установлена ​​личность исполнителя теракта в Израиле Установлена ​​личность лица, совершившего теракт в израильском городе Бней-Брак.
Другие страны
30 марта 2022 г. 08:41
Установлена ​​личность исполнителя теракта в Израиле

Установлена ​​личность лица, совершившего теракт в израильском городе Бней-Брак.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Это 26-летний палестинец из северной деревни Ябед в Самарии Диа Хамарс. Его задержал сотрудник полиции на крыльце дома, где велась стрельба. Террорист убил там трех мирных жителей и продолжил движение по улице Герцля, убив еще нескольких человек.

Преступник был нейтрализован. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проконсультировался с представителями службы безопасности по поводу нападения.

Это третий за неделю теракт в Израиле. Два сотрудника пограничной полиции были убиты и еще 12 получили ранения в результате перестрелки в городе Хадера 27 марта, а 22 марта пятеро израильтян погибли при нападении боевика ИГИЛ с ножом в южном израильском городе Беэр-Шева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsraildə terror aktını həyata keçirən şəxsin kimliyi məlum olub

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
Переданные Арменией России истребители будут направлены в Украину
28 марта 2022 г. 13:32
Актер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения Оскара, ударив Криса Рока по лицу
ВидеоАктер Уилл Смит вступился за жену на церемонии вручения "Оскара", ударив Криса Рока по лицу
28 марта 2022 г. 07:08
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi