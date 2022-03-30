Установлена ​​личность исполнителя теракта в Израиле

Установлена ​​личность лица, совершившего теракт в израильском городе Бней-Брак.

Установлена ​​личность лица, совершившего теракт в израильском городе Бней-Брак.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Это 26-летний палестинец из северной деревни Ябед в Самарии Диа Хамарс. Его задержал сотрудник полиции на крыльце дома, где велась стрельба. Террорист убил там трех мирных жителей и продолжил движение по улице Герцля, убив еще нескольких человек.

Преступник был нейтрализован. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проконсультировался с представителями службы безопасности по поводу нападения.

Это третий за неделю теракт в Израиле. Два сотрудника пограничной полиции были убиты и еще 12 получили ранения в результате перестрелки в городе Хадера 27 марта, а 22 марта пятеро израильтян погибли при нападении боевика ИГИЛ с ножом в южном израильском городе Беэр-Шева.