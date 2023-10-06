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Установка первого ядерного оборудования началась на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Установка первого ядерного оборудования началась на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте Установка первого ядерного оборудования ("ловушки расплава") началась в пятницу на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации "Росатом".
Другие страны
6 октября 2023 г. 17:10
Установка первого ядерного оборудования началась на АЭС Эль-Дабаа в Египте

Установка первого ядерного оборудования ("ловушки расплава") началась в пятницу на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, строящейся при участии российской госкорпорации "Росатом".

Как передает Report, об этом заявило Управление по атомным электростанциям Египта.

"Глава Управления по атомным электростанциям Амгад аль-Вакиль дал указание начать важное событие на пути к выполнению египетского атомного проекта - установку "ловушки расплава" - первого долгосрочного ядерного оборудования", - сообщается в заявлении управления.

Устройство, устанавливаемое на дне шахты реактора, может удерживать расплав неограниченное количество времени, не давая радиоактивным веществам попасть в окружающую среду.

АЭС расположится в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта.

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