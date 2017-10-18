Усилена охрана президента Украины

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Украинские правоохранительные органы усилили охрану резиденции президента страны Петра Порошенко. Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Верховной Рады от фракции "Самопомощи" Виктория Войцицкая.

По словам депутата, она с пониманием отнеслась к усилению мер безопасности в центре Киева, где проходит протестная акция оппозиции. "Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?" — задалась она вопросом.

Вечером 17 октября митингующие у здания Верховной Рады разбили палатки. До этого они оттеснили охранявших мероприятие стражей порядка, отобрали у них ограждения и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской. Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.