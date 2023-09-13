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Ущерб Пакистана от международного терроризма составляет около $115 млрд

Ущерб Пакистана от международного терроризма составляет около $115 млрд Прямые и косвенные финансовые потери Пакистана от международного терроризма составляют около $115 млрд.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 23:35
Ущерб Пакистана от международного терроризма составляет около $115 млрд

Прямые и косвенные финансовые потери Пакистана от международного терроризма составляют около $115 млрд.

Как передает Report, об этом на семинаре в Институте политических исследований Исламабада (IPRI) заявил посол России в республике Данила Ганич.

"Мы ценим вклад Пакистана в борьбу с терроризмом. Мы знаем, что Пакистан является наиболее пострадавшей от террора страной, - сказал он. - По имеющимся у меня данным, 80 тыс. человек погибли в результате активности террористов. Имеют место разные оценки экономических потерь вашей страны. Вместе с тем, согласно некоторым из них, с начала международной войны с терроризмом в 2001 году Пакистан понес около $115 млрд прямых и косвенных убытков".

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın terrorizmdən maliyyə itkiləri 115 milyard dollar təşkil edib

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