Ущерб Пакистана от международного терроризма составляет около $115 млрд

Прямые и косвенные финансовые потери Пакистана от международного терроризма составляют около $115 млрд.

Прямые и косвенные финансовые потери Пакистана от международного терроризма составляют около $115 млрд.

Как передает Report , об этом на семинаре в Институте политических исследований Исламабада (IPRI) заявил посол России в республике Данила Ганич.

"Мы ценим вклад Пакистана в борьбу с терроризмом. Мы знаем, что Пакистан является наиболее пострадавшей от террора страной, - сказал он. - По имеющимся у меня данным, 80 тыс. человек погибли в результате активности террористов. Имеют место разные оценки экономических потерь вашей страны. Вместе с тем, согласно некоторым из них, с начала международной войны с терроризмом в 2001 году Пакистан понес около $115 млрд прямых и косвенных убытков".