Ущерб от засухи в ФРГ превысил 1 млрд евро

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Продолжительная жара и последовавшая за ней засуха нанесли сельскохозяйственной отрасли Германии ущерб в 1,1 млрд евро.

Больше всего пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Там убытки фермеров оцениваются в 422 млн евро. На втором месте Саксония - 308 млн евро, на третьем следует Саксония-Анхальт - 237 млн евро. Власти регионов представят свои оценки на встрече с федеральными властями, которая пройдет 13 августа в Берлине.

Жара продлилась в ряде регионов Германии больше месяца. Из-за затянувшегося зноя началась засуха, которая сильно ударила по сельхозпроизводителям.

Глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид заявил, что отрасли потребуется 1 млрд евро государственной помощи.

Правительство ФРГ пока не готово выделить деньги, поскольку ждет официального прогноза по объемам урожая, который будет представлен во второй половине августа.