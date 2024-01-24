О нас

Ущерб от забастовки машинистов в ФРГ может достичь 1 млрд евро

Ущерб от забастовки машинистов в ФРГ может достичь 1 млрд евро Ущерб от масштабной забастовки германских машинистов, которая продлится шесть дней, может достичь 1 млрд евро.
Другие страны
24 января 2024 г. 22:57
Ущерб от забастовки машинистов в ФРГ может достичь 1 млрд евро

Ущерб от масштабной забастовки германских машинистов, которая продлится шесть дней, может достичь 1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила агентству DPA глава Федерального союза германской промышленности (BDI) Таня Гённер.

"Общий размер ущерба в 1 млрд евро не выглядит нереалистичным при забастовке длиной в шесть дней", - отметила она.

В ФРГ бастуют машинисты пассажирских и грузовых поездов. К стачке призвал профсоюз GDL, она продлится шесть дней - до 29 января. Причиной является тарифный конфликт между Deutsche Bahn и профсоюзом. Последний требует повышения заработной платы машинистов на 555 евро в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами, при сохранении полной зарплаты. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в тупик.

Столь продолжительная забастовка грозит оказать негативное влияние на германскую экономику, предупредили в Ассоциации химической промышленности (VCI) и в Ассоциации автомобильной промышленности (VDA).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
Завтра в Азербайджане ожидается снег 
23 января 2024 г. 12:45
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
В Казахстане число пострадавших от землетрясения возросло до 44 человек
23 января 2024 г. 09:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi