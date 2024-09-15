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Ущерб от тайфуна "Яги" во Вьетнаме превысил $1,6 млрд

Ущерб от тайфуна "Яги" во Вьетнаме превысил $1,6 млрд Супертайфун "Яги", обрушившийся на северные районы Вьетнама с конца первой недели сентября, нанес стране ущерб на сумму 40 трлн донгов (свыше 1,63 млрд долларов).
Другие страны
15 сентября 2024 г. 16:08
Ущерб от тайфуна Яги во Вьетнаме превысил $1,6 млрд

Супертайфун "Яги", обрушившийся на северные районы Вьетнама с конца первой недели сентября, нанес стране ущерб на сумму 40 трлн донгов (свыше 1,63 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр планирования и инвестиций республики Нгуен Чи Зунг на состоявшемся 15 сентября заседании правительства.

Тайфун, разросшийся до масштаба супертайфуна, стал самым сильным во Вьетнаме за последние 30 лет.

По словам министра, последовавшие за ним дожди и наводнения затронули 26 провинций и населенных пунктов, на долю которых в совокупности приходится 41% ВВП страны, и где проживают 40% населения Вьетнама.

Отмечается, что паводки и тайфун разрушили и затопили 257 тыс. домов, более 1,3 тыс. школ, сотни дамб, плотин и многие другие объекты инфраструктуры. Порядка 262 тыс. га площадей, занятых под рис и другие сельскохозяйственные культуры, были затоплены и смыты, погибло свыше 2,3 млн голов домашнего скота и птицы.

Прогнозируется, что из-за последствий стихии рост ВВП во многих районах страны замедлится во второй половине 2024 года, сказал Чи Зунг.

"За весь год ВВП снизится на 0,15 п.п. по сравнению со сценарием роста, предложенным в конце второго квартала (6,8-7%)", - пояснил глава ведомства.

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