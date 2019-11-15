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Ущерб от протестов "желтых жилетов" во Франции составил 2,5 млрд евро

Ущерб от протестов "желтых жилетов" во Франции составил 2,5 млрд евро

Акции протеста движения "желтых жилетов" нанесли серьезный ущерб французским коммерсантам и государственному бюджету - спустя год после начала манифестаций власти оценивают его в 2,5 млрд евро. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за год 5 тыс. производителей и коммерческих предприятий, пострадавших от агрессивных действий демонстрантов, обратились за помощью государства, чтобы избежать закрытия бизнеса. В частности, они попросили отсрочку выплат в фонд социального страхования и прочих налогов в размере 460 млн евро. Страховые компании за минувший год выплатили 230 млн евро компенсаций 13 тыс. предприятий.

Закрытие предприятий из-за акций "желтых жилетов" или их восстановление после погромов привело к частичной безработице 75 тыс. работников по всей стране. Сильнее всего пострадали отели и рестораны, а также магазины и транспорт.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, согласно данным организаторов, собрала 282 тыс. участников, с тех пор мобилизация постоянно снижается. Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.

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