Ущерб от пожаров в Калифорнии превысил миллиард долларов США

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил 1,045 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил страховой комиссар из департамента по страхованию штата Дэйв Джонс.

"Ожидается, что цифры увеличатся, так как поступает все больше заявлений об убытках, но, по предварительным данным, ущерб составил 1,045 млрд долларов", - заявил Д. Джонс, добавив, что жертвами пожаров стали 42 человека.

По его словам, информацию о сумме предоставили восемь крупнейших страховых компаний Калифорнии. По их данным, более пяти тысяч домов были полностью уничтожены, более четырех тысяч – частично. Также были уничтожены более трех тысяч автомобилей.