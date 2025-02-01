Ущерб от пожара на складе с запчастями самолетов в Германии может составить миллионы евро

Ущерб от пожара, который произошел на складе компании HEICO Aircraft Maintenance в городе Дельциг (Германия), может составить миллионы евро.
Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.
"На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами евро", - пишет газета.
Отмечается, что на складе, где хранились запасные части для самолетов, был полностью разрушен. Кроме того, в помещении хранились краски и другие токсичные вещества.
Пожар произошел в пятницу, и в операции по его ликвидации были задействованы около 100 пожарных расчетов.