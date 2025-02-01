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Ущерб от пожара на складе с запчастями самолетов в Германии может составить миллионы евро

Ущерб от пожара на складе с запчастями самолетов в Германии может составить миллионы евро Ущерб от пожара, который произошел на складе компании HEICO Aircraft Maintenance в городе Дельциг (Германия), может составить миллионы евро.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 14:36
Ущерб от пожара на складе с запчастями самолетов в Германии может составить миллионы евро

Ущерб от пожара, который произошел на складе компании HEICO Aircraft Maintenance в городе Дельциг (Германия), может составить миллионы евро.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

"На Дёбихауэр-штрассе загорелась мастерская компании HEICO Aircraft Maintenance... Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами евро", - пишет газета.

Отмечается, что на складе, где хранились запасные части для самолетов, был полностью разрушен. Кроме того, в помещении хранились краски и другие токсичные вещества.

Пожар произошел в пятницу, и в операции по его ликвидации были задействованы около 100 пожарных расчетов.

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