Ущерб от отключения электроэнергии в Испании составит около 1 млрд евро

Ущерб для Испании от масштабного отключения электроэнергии, скорее всего, составит около 1 млрд евро.

Ущерб для Испании от масштабного отключения электроэнергии, скорее всего, составит около 1 млрд евро.

Как передает Report, об этом пишет газета Pais со ссылкой на предварительные данные аналитиков.

По данным издания, если бы вся работа в Испании была парализована на целый день, то ущерб мог бы достичь отметки в 4,5 млрд евро. В связи с тем, что в некоторых секторах отключение произошло после середины рабочего дня, а на решение проблемы потребовалось несколько часов, то "на практике все указывает на то, что ущерб будет существенно меньше" указанной максимальной суммы.

Сегодня утром компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.

Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.