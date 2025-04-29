О нас

Ущерб от отключения электроэнергии в Испании составит около 1 млрд евро

Ущерб от отключения электроэнергии в Испании составит около 1 млрд евро Ущерб для Испании от масштабного отключения электроэнергии, скорее всего, составит около 1 млрд евро.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 11:38
Ущерб от отключения электроэнергии в Испании составит около 1 млрд евро

Ущерб для Испании от масштабного отключения электроэнергии, скорее всего, составит около 1 млрд евро.

Как передает Report, об этом пишет газета Pais со ссылкой на предварительные данные аналитиков.

По данным издания, если бы вся работа в Испании была парализована на целый день, то ущерб мог бы достичь отметки в 4,5 млрд евро. В связи с тем, что в некоторых секторах отключение произошло после середины рабочего дня, а на решение проблемы потребовалось несколько часов, то "на практике все указывает на то, что ущерб будет существенно меньше" указанной максимальной суммы.

Сегодня утром компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.

Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30. Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Power outages in Spain to cost around €1B
Версия на азербайджанском языке İspaniyada elektrik enerjisinin kəsilməsindən dəyən zərər 1 milyard avro təşkil edə bilər

Самое важное

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi