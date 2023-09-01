Ущерб от наводнения в Словении достиг €4,7 млрд

Ущерб от крупнейшего в современной истории Словении наводнения составляет €4,7 млрд.

Ущерб от крупнейшего в современной истории Словении наводнения составляет €4,7 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Роберт Голоб.

Согласно заявлению премьера, на ликвидацию последствий наводнения в ближайшие пять лет будет выделено до €7 млрд.

Напомним, что 7 августа в эфире Радио и телевидения Словении Голоб сообщил, что ущерб от катастрофического наводнения составляет несколько миллиардов евро.

До этого власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий стихийного бедствия. Речь шла о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий наводнения.