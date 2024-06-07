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Ущерб от наводнения в ФРГ оценивается в 2 млрд евро

Ущерб от наводнения в ФРГ оценивается в 2 млрд евро Ущерб от наводнения на юге Германии оценивается в 2 млрд евро.
Другие страны
7 июня 2024 г. 19:50
Ущерб от наводнения в ФРГ оценивается в 2 млрд евро

Ущерб от наводнения на юге Германии оценивается в 2 млрд евро.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Берлине глава Объединения германских страховщиков GDV Йорг Асмуссен.

"Эти данные могут быть пересмотрены, потому что уровень воды в Дунае еще не нормализовался, - приводит его слова агентство DPA. - Сейчас приоритет в том, чтобы как можно быстрее и эффективнее помочь пострадавшим".

На прошлой неделе циклон "Квирина" принес на юг ФРГ ливни, которые привели к наводнениям. В некоторых районах Баварии и Баден-Вюртемберга за сутки выпало более 130 л осадков на 1 кв. м. На протяжении нескольких дней оставалось нарушенным железнодорожное сообщение между Мюнхеном и Штутгартом, не работал аэропорт Аугсбурга. Канцлер Олаф Шольц в ходе своего выступления в Бундестаге подтвердил гибель шести человек в результате последствий ЧП. По его словам, еще семь считаются пропавшими без вести.

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Версия на английском языке German insurers estimate two billion euros in flood damage in Bavaria and Baden-Wurttemberg

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