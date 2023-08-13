Ущерб от лесных пожаров на гавайском острове Мауи составил около 6 млрд долларов

Ущерб от лесных пожаров острову Мауи в американском штате Гавайи, по предварительным оценкам, составил около 6 млрд долларов.

Ущерб от лесных пожаров острову Мауи в американском штате Гавайи, по предварительным оценкам, составил около 6 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил губернатор Джош Грин.

"По приблизительным оценкам, потери приближаются к 6 млрд долларов", - сказал он журналистам.

По его словам, в результате пожаров уничтожены или повреждены около 2,2 тысяч строений, из них 86% - жилые.

"Это стихийное бедствие, на восстановление после которого уйдет невероятное количество времени", - сказал Грин.

Губернатор отметил, что, по последним данным, жертвами пожаров стали 89 человек, причем, добавил он, это число может увеличиться.

В то же время, по данным полицейского управления Мауи, новый пожар, вспыхнувший в местечке Каанапали на западе острова, вынудил власти эвакуировать жителей.