Ущерб от лесных пожаров на гавайском острове Мауи составил около 6 млрд долларов

Ущерб от лесных пожаров острову Мауи в американском штате Гавайи, по предварительным оценкам, составил около 6 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил губернатор Джош Грин.
"По приблизительным оценкам, потери приближаются к 6 млрд долларов", - сказал он журналистам.
По его словам, в результате пожаров уничтожены или повреждены около 2,2 тысяч строений, из них 86% - жилые.
"Это стихийное бедствие, на восстановление после которого уйдет невероятное количество времени", - сказал Грин.
Губернатор отметил, что, по последним данным, жертвами пожаров стали 89 человек, причем, добавил он, это число может увеличиться.
В то же время, по данным полицейского управления Мауи, новый пожар, вспыхнувший в местечке Каанапали на западе острова, вынудил власти эвакуировать жителей.