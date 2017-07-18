Ущерб от беспорядков во время G20 оценили в 12 млн евро

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Германский союз страховщиков (GDV) оценил ущерб от беспорядков, охвативших Гамбург во время проведения саммита "Большой двадцатки", в сумму до 12 миллионов евро (13,8 миллиона долларов), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о предварительной оценке. В расчет был включен ущерб от нападений на машины (на них приходится около трети общей суммы), жилые здания и предприятия.

Саммит G20 прошел в Гамбурге 7-8 июля и сопровождался массовыми акциями протеста. Участники беспорядков поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, в результате были задержаны более двухсот человек.