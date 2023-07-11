Ущерб от беспорядков во Франции составил 650 млн евро

Беспорядки во Франции после убийства подростка полицией обошлись страховщикам в 650 млн евро.

Беспорядки во Франции после убийства подростка полицией обошлись страховщикам в 650 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила федерация французских страховщиков France Assureurs.

"Общие издержки страховых случаев, заявленных к настоящему моменту, выросли более чем вдвое, достигнув 650 млн евро", - говорится в сообщении на портале ведомства.

Согласно заявлению, 55% общей суммы - профессиональное имущество, остальное - имущество местных властей.

В прошедший вторник полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, как сообщили силовики, отказался выполнять их требования. После этого инцидента в нескольких французских городах начались беспорядки. По заявлению МВД Франции, молодежь подожгла более 12 тыс. автомобилей, около 500 мэрий, отделения различных органов власти. А также Минэкономики сообщило, что разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банков, 200 супермаркетов и 436 табачных лавок. Большая часть из четырех тысяч задержанных - несовершеннолетние.