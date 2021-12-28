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Ущерб от 10 серьезнейших природных катастроф 2021 года превысил $170 млрд

Ущерб от 10 серьезнейших природных катастроф 2021 года превысил $170 млрд Причинившие наибольший ущерб в мире за 2021 год 10 природных бедствий привели к экономическим потерям на сумму более $170 млрд.
Другие страны
28 декабря 2021 г. 04:23
Ущерб от 10 серьезнейших природных катастроф 2021 года превысил $170 млрд

Причинившие наибольший ущерб в мире за 2021 год 10 природных бедствий привели к экономическим потерям на сумму более $170 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в понедельник издание The Hill, ссылкаясь на ежегодный доклад благотворительной организации "Христианская помощь".

"Убытки от климатических изменений были серьезными в этом году как с точки зрения ошеломляющих финансовых потерь, так и с точки зрения гибели и вынужденных перемещений людей по всему миру", - приводит The Hill слова автора доклада Кэтрин Крамера.

В докладе отмечается, что в 2021 году ущерб от 10 самых серьезных катастроф оказался на $20 млрд больше, чем ущерб от 10 подобных катастроф годом ранее.

Также в докладе подчеркивается, что эти данные рассчитаны только для убытков, подлежащих возмещению по страховке, поэтому реальный убыток может быть намного выше. В то же время The Hill поясняет, что финансовые потери от стихийных бедствий обычно оказываются выше в более богатых странах из-за страховок и более высокой стоимости недвижимости.

Три наиболее убыточные катастрофы из десяти произошли в США и Европе. Наиболее мощным ненастьем стал ураган "Ида", обрушившийся в августе на юг и восток США. Ущерб от него составил $65 млрд.

На втором месте идут наводнения в Европе в июле - $43 млрд, а на третьем оказался февральский снежный шторм в Техасе - $23 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 10 ən təhlükəli təbii fəlakətin vurduğu ziyan 170 milyard dolları ötüb

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