О нас

Ущерб инфраструктуре и домохозяйствам Польши от наводнений предварительно превысил 1 млрд долларов

Ущерб инфраструктуре и домохозяйствам Польши от наводнений предварительно превысил 1 млрд долларов Польские власти получили первые данные об ущербе, нанесенном инфраструктуре и домохозяйствам пострадавших от наводнения воеводств на юге, юго-западе и западе страны, предварительные цифры превысили отметку в 1 млрд долларов.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 17:11
Ущерб инфраструктуре и домохозяйствам Польши от наводнений предварительно превысил 1 млрд долларов

Польские власти получили первые данные об ущербе, нанесенном инфраструктуре и домохозяйствам пострадавших от наводнения воеводств на юге, юго-западе и западе страны, предварительные цифры превысили отметку в 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Предварительный ущерб оценивается в 3, 832 млрд злотых (около 1 млрд долларов)", - заявил на заседании кризисного штаба с участием премьера Дональда Туска глава Нижнесилезского воеводства Мачей Авижень.

В Опольском воеводстве на западе страны предварительный ущерб оценивается в 388 млн злотых (около 100 млн долларов), однако пока не получены данные из наиболее пострадавших районах, отметила руководитель региона Моника Юрек.

По словам начальника канцелярии польского премьера Яна Грабеца, в зоне стихийного бедствия оказались 739 населенных пунктов с населением 2,39 млн человек. Непосредственно пострадали от наводнения 57 тыс. жителей Польши, более 6 тыс. человек были эвакуированы. По оценкам властей, стихией уничтожено 11,5 тыс. жилых зданий.

Масштабные наводнения произошли в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах на юге, юго-западе и западе Польши из-за резкого повышения уровня воды в реках после проливных дождей. Наводнения называют сильнейшими с 1997 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi