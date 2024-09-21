Ущерб инфраструктуре и домохозяйствам Польши от наводнений предварительно превысил 1 млрд долларов

Польские власти получили первые данные об ущербе, нанесенном инфраструктуре и домохозяйствам пострадавших от наводнения воеводств на юге, юго-западе и западе страны, предварительные цифры превысили отметку в 1 млрд долларов.

Польские власти получили первые данные об ущербе, нанесенном инфраструктуре и домохозяйствам пострадавших от наводнения воеводств на юге, юго-западе и западе страны, предварительные цифры превысили отметку в 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Предварительный ущерб оценивается в 3, 832 млрд злотых (около 1 млрд долларов)", - заявил на заседании кризисного штаба с участием премьера Дональда Туска глава Нижнесилезского воеводства Мачей Авижень.

В Опольском воеводстве на западе страны предварительный ущерб оценивается в 388 млн злотых (около 100 млн долларов), однако пока не получены данные из наиболее пострадавших районах, отметила руководитель региона Моника Юрек.

По словам начальника канцелярии польского премьера Яна Грабеца, в зоне стихийного бедствия оказались 739 населенных пунктов с населением 2,39 млн человек. Непосредственно пострадали от наводнения 57 тыс. жителей Польши, более 6 тыс. человек были эвакуированы. По оценкам властей, стихией уничтожено 11,5 тыс. жилых зданий.

Масштабные наводнения произошли в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах на юге, юго-западе и западе Польши из-за резкого повышения уровня воды в реках после проливных дождей. Наводнения называют сильнейшими с 1997 года.