Ушаков: Встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

В ближайшие дни состоится встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, стороны приступили к ее проработке", - отметил он.

Он отметил, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи двух президентов, но пока трудно сказать сколько дней займет подготовка.

По словам Ушакова, место проведения встречи также согласована, "но о нем объявят несколько позже".

Ушаков добавил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментария.