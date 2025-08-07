О нас

Ушаков: Встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

Ушаков: Встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни Ушаков: Встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни
Другие страны
7 августа 2025 г. 12:03
Ушаков: Встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни

В ближайшие дни состоится встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, стороны приступили к ее проработке", - отметил он.

Он отметил, что следующая неделя обозначена как ориентир для встречи двух президентов, но пока трудно сказать сколько дней займет подготовка.

По словам Ушакова, место проведения встречи также согласована, "но о нем объявят несколько позже".

Ушаков добавил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментария.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ushakov: Putin, Trump to meet in coming days
Версия на азербайджанском языке Uşakov: Yaxın günlərdə Putin və Trampın görüşü baş tutacaq

Другие новости из категории

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
7 августа 2025 г. 12:20
Камбоджа и Таиланд договорились о постоянном прекращении огня
Камбоджа и Таиланд договорились о постоянном прекращении огня
7 августа 2025 г. 11:56
Японский истребитель потерпел крушение во время учений
Японский истребитель потерпел крушение во время учений
7 августа 2025 г. 11:02
Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США
Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США
7 августа 2025 г. 10:12
Фондовые индексы Индии резко снизились после объявления о новых пошлинах США
Фондовые индексы Индии резко снизились после объявления о новых пошлинах США
7 августа 2025 г. 09:12
Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы
Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы
7 августа 2025 г. 08:46
Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа
Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа
7 августа 2025 г. 08:23
Корея и США проведут масштабные военные учения
Корея и США проведут масштабные военные учения
7 августа 2025 г. 07:49
На юге Китая по меньшей мере два человека погибли при сходе оползня
На юге Китая по меньшей мере два человека погибли при сходе оползня
7 августа 2025 г. 07:01
Названа сумма, которую США потратят на обслуживание и производство Patriot
Названа сумма, которую США потратят на обслуживание и производство Patriot
7 августа 2025 г. 06:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi