О нас

USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты

USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование.
Другие страны
26 января 2025 г. 18:06
USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Ранее соответствующее распоряжение издал Государственный департамент США.

Один из сотрудников офиса USAID уточнил, что агентство пока не владеет информацией о том, как именно планируют реализовывать директиву Госдепа и будут ли исключения.

USAID в Украине поддерживает гуманитарные программы - восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Отмечается, что украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон не останавливал помощь Киеву.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке USAİD Ukraynaya yardımları dayandırıb

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi