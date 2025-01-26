USAID в Украине получила распоряжение приостановить все проекты

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование.

Американское агентство по международному развитию (USAID) в Украине получило приказ приостановить проекты и их финансирование.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Ранее соответствующее распоряжение издал Государственный департамент США.

Один из сотрудников офиса USAID уточнил, что агентство пока не владеет информацией о том, как именно планируют реализовывать директиву Госдепа и будут ли исключения.

USAID в Украине поддерживает гуманитарные программы - восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.

Отмечается, что украинские организации получают письма о необходимости приостановить активности, которые финансировались за счет USAID или организаций, зависимых от американского финансирования.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон не останавливал помощь Киеву.