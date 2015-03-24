Уругвай не будет предоставлять убежище другим узникам Гуантанамо

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Уругвай больше не будет предоставлять убежище другим бывшим узникам военной тюрьмы США в Гуантанамо. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел страны Родольфо Нин Новоа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Другие заключенные Гуантанамо не прибудут, это окончательно", - сказал он, лаконично отвечая на вопрос журналистов. Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что правительство отложило на конец года предоставление убежища новым беженцам из Сирии. Первые пять сирийских семей приехали в Уругвай в октябре прошлого года в рамках правительственной программы, разработанной совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В декабре 2014 года шесть человек, которые свыше 10 лет содержались в спецтюрьме США на военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе, были доставлены в Уругвай, где им было предоставлено убежище. Речь идет о четырех сирийцах, палестинце и выходце из Туниса, которые были переведены в Уругвай по просьбе президента США, пообещавшего закрыть эту тюрьму. Они обвинялись в связях с международным терроризмом, но, по уверениям Вашингтона, не представляют угрозу для безопасности Уругвая.