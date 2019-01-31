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    Уругвай и Мексика созывают конференцию по Венесуэле

    Уругвай и Мексика созывают конференцию по ситуации в Венесуэле 7 февраля в городе Монтевидео

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Уругвай и Мексика созывают конференцию по ситуации в Венесуэле 7 февраля в городе Монтевидео.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Уругвая.

    «Правительства Уругвая и Мексики в силу нейтральной позиции, которую они заняли в отношении Венесуэлы, решили организовать международную конференцию с представителями основных стран и международных организаций, которые разделяют эту позицию», – говорится в сообщении.

    Конференция призвана «заложить основы для создания нового механизма диалога», который включает все венесуэльские силы.

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал лидеров оппозиции «набраться мужества и начать национальный диалог».

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