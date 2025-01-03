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У фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии

У фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких и первые две недели января не будет исполнять обязанности.
Другие страны
3 января 2025 г. 20:09
У фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии

У председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен диагностировали тяжелую форму пневмонии. Первые две недели января она не будет исполнять свои обязанности на этом посту.

Как передает Report, об этом сообщил представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер агентству PAP.

Он уточнил, что у главы ЕК обнаружили сильное воспаление легких.

Агентство отмечает, что из-за болезни фон дер Ляйен запланированное на 9–10 января в Гданьске заседание ЕК будет отложено. Фон дер Ляйен также не появится 3 января в Варшаве на церемонии начала польского председательства в ЕС.

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