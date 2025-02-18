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Урсула фон дер Ляйен: Сейчас критический момент для решения по Украине

Урсула фон дер Ляйен: Сейчас критический момент для решения по Украине Брюссель играет критически важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины с общим обязательством в размере 135 миллиардов евро (примерно 145 миллиардов долларов) — больше, чем любой другой союзник.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 15:30
Урсула фон дер Ляйен: Сейчас критический момент для решения по Украине

Брюссель играет критически важную роль ЕС в обеспечении финансовой стабильности и обороны Украины с общим обязательством в размере 135 миллиардов евро (примерно 145 миллиардов долларов) — больше, чем любой другой союзник.

Как сообщает Report, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с генералом Китом Келлогом, специальным посланником США по Украине и России.

По ее словам, эти расходы включают и 52 миллиарда долларов военной помощи, что соответствует вкладу США.

Фон дер Ляйен рассказала о планах ЕС наращивать оборонное производство и расходы для укрепления как европейских, так и украинских военных возможностей, добавив, что Европа полностью выполняет свои обязательства по военной помощи Украине и готова сделать еще больше.

"Сейчас критический момент", - заявила фон дер Ляйен, выразив готовность ЕС работать вместе с США для прекращения кровопролития и содействия "обеспечению справедливого и длительного мира, которого Украина и ее народ по праву заслуживают".

По ее словам, любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности.

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